O clima entre Leonardo Gerevini e Carina Frias no Big Brother 2025 continua no ar, durante uma conversa profunda no quarto a sós, e após vários minutos de troca de palavras sobre a vida e os seus objetivos no jogo, o clima entre os dois parecia aquecer principalmente por parte de Leonardo que pediu uma massagem e para a concorrente ir dormir ao pé dele!

