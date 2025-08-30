Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana

No Big Brother Verão, após a exibição da VT da sua semana, Viriato abriu o coração e afirmou que procura ser sempre a sua melhor versão. O concorrente destacou ainda a ligação que tem com Ana, admitindo viver uma relação muito intensa com a colega. Mas o momento acabou por ganhar outro rumo quando Afonso interveio, apontando o dedo a Viriato. Segundo ele, o colega tem reações completamente diferentes com Ana, Bruna e Jéssica do que com a dupla que forma com Miranda, o que, na visão de Afonso, o transforma num verdadeiro “saco de pancada”.

