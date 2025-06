Limites ultrapassados? Luís Gonçalves completamente passado: «Têm que se tratar!»

Durante o Última Hora do Big Brother, uma forte discussão aconteceu na casa mais vigiada do país, que obrigou Alice Alves a interromper os comentadores em estúdio e passar a emissão em direto para a Malveira.

Depois da emissão, o ambiente continuou tenso, com uma discussão que teve Luís Gonçalves no centro, depois deste ficar indignado com a utilização de duas palavras.

Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!