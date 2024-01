Limpezas geram discussão na casa! Veja as imagens dos últimos confrontos do Desafio Final

Há 2h e 46min

No Diário Especial do Big Brother – Desafio Final, enquanto a Catarina Esparteiro e o Rafael se divertem na tarefa semanal, Fábio Gonçalves apercebe-se que a colega está a usar o fato do Miguel e vai imediatamente avisá-lo. Miguel Vicente não perde a oportunidade e chama a colega à atenção. Este incumprimento serve de mote para uma série de reclamações que o tem estado a incomodar. Exaltado, reclama pela casa por tudo o que encontra fora do sítio e Noélia dá razão ao colega afirmando que o grupo é pouco higiénico e o caos não demora a instalar-se na Casa.