Lisa chora em pranto e diz querer desistir

No Big Broter, Lisa mostra-se muito afetada com Nuno Brito. Os dois já tiveram uma relação íntima, mas agora quase nem se podem ver. As trocas de acusações e as discussões têm sido uma constante. Lisa chora e ameaça desistir do programa, por se sentir «humilhada» pelo colega.

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.