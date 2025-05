Lisa e Nuno Brito discutem... e Solange é apanhada a rir à gargalhada

A noite foi tensa na casa do Big Brother, Lisa e Nuno Brito tiveram uma grande discussão. O agora ex-casal está cada vez mais revoltado. Solange parece gostar da discussão que está a ver e ri á gargalhada ao ver os rivais a discutir, em descontrolo.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.