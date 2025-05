Lisa Schicariol esclarece coisas com Diogo Bordin: «Eu não quis dizer que...»

No jardim, Lisa Schincariol justifica-se perante Diogo Bordin e fala sobre o facto de o ter nomeado diretamente na passada segunda-feira, quando aplicou o Poder da Troca. Na mesma conversa, explicou porque é que se posicionou do lado do concorrente quando, numa dinâmica, os concorrentes tiveram de escolher entre Diogo e Carolina, qual dos dois mais beneficiava do 'jogo de casal'.

«Se eu achasse que não tinha de me posicionar, preferia abster-me. O que aconteceu foi que eu achei que toda a gente tinha de escolher um lado. Eu não quis dizer, em momento algum, que quiseste fazer jogo com a Carol ou que quiseste fazer jogo com a Carol. Eu não duvidei de nada, não pus nada em causa. O que eu fiz ali foi que adaptei a pergunta do Big e assumi uma posição. Acho que a Carolina é mais independente do que tu aqui dentro da casa. Se eu soubesse que não era obrigatório, eu não me tinha posicionado», justificou.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana.

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

