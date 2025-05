Lisa Schincariol admite arrepender-se da aproximação de Nuno Brito... Veja a reação do concorrente

No Última Hora do Big Brother, no quarto rosa, o Nuno conta à Renata que não se consegue identificar com o que a Renata disse de ele ser um “manipulador nato”. E até confessa que pode mesmo estar a passar essa imagem sem querer. Mas também não sente que o esteja a fazer... e pergunta o porquê de as pessoas que vêm o têm na mira. Lisa nada diz e o Nuno atira que são as segundas pessoas que vêm de fora e mostram claramente o seu lado. E acaba por questionar porque é que do lado dele não entram pessoas que o apoiam.Já a Lisa diz que se ele precisar de falar, pode contar com ela. O Nuno lembra que ela disse que se arrepende quando falou com o Igor. Lisa esclarece que se arrepende de ter dormido com ele, mas isso vem do contexto da conversa. Nuno confessa que achava que ela estava a dizer que se arrepende da aproximação e Lisa atira “por um lado sim” e pergunta se ele não. Nuno diz que não, pois não tem medo de viver. E, garante, quando faz as coisas é porque sente. De facto não se arrepende, mas as coisas podiam ter sido diferentes.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

