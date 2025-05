Lisa Schincariol «arrependida» por ter dormido com Nuno Brito

Durante a madrugada, Lisa Schincariol e Igor Rodríguez estiveram durante vários minutos a falarem sobre as suas vidas. Foi então que a concorrente da Póvoa de Varzim fez uma confissão: não vai voltar a dormir com Nuno Brito e está arrependida por ter dormido.

«O meu irmão só me pediu: 'por favor, não te metas com coisas na cama com ninguém'. Eu também não fiz nada de mal, só dormi. Mas não foi fixe… arrependo-me de ter dormido. Por acaso, sim», contou.

«Como é que te arrependes e voltas a fazê-lo?», questionou Igor Rodríguez. «Não vou fazer mais», respondeu Lisa.

