Lisa Schincariol assume-se desgastada: «100 mil euros não valem a minha sanidade mental...»

No Especial do Big Brother, Lisa Schincariol foi ao confessionário e confidenciou a Maria Botelho Moniz que está «desgastada» com as discussões que tem tido com Nuno Brito.

A concorrente da Póvoa de Varzim foi confrontada com as imagens e reagiu às mesmas. «Cheguei a um ponto de saturação muito grande... Chega a um ponto em que não quero ouvir mais nada e só quero sair daqui. Cem mil euros não valem a minha sanidade mental...», desabafou, visivelmente emocionada.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

