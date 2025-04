Lisa Schincariol confronta Tomé Cunha após imagens: «A consideração que tenho por ti não é a que tens por mim»

No Big Brother, após o Especial, a Lisa diz ao Tomé que não gostou de ver imagens em que fala dela pelas costas. No confessionário, a Lisa conta que não ficou desiludida, mas está a ter cada vez menos consideração pelo algarvio. Enquanto isso, a Solange desabafa com o Cavaco e a Carolina sobre o Tomé, sobretudo por ele chamar à conversa no direto o comentário que Solange fez à Joana Diniz. O Luís mete-se e diz que realmente foi falta de humildade de Solange e a concorrente refere que já sabe disso porque foi exatamente o que Tomé disse. No confessionário, a Solange reforça essa ideia de que Tomé é a versão 2.0 de Luís e que na casa distorcem tudo o que ela diz lamentando que haja pessoas que acreditam.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

