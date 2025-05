Lisa Schincariol 'crucificada' por não ter salvado Nuno Brito das nomeações: «Vocês estão incomodados porque...»

Depois do Especial com Cláudio Ramos, os ânimos na casa ficaram exaltados devido ao facto de Lisa Schincariol salvar Carina Frias e atirar Diogo Bordin para as nomeações. E ainda por esta não ter escolhido Nuno Brito para o salvar da 'chapa'.

Lisa Schincariol e Solange Tavares voltam a desentender-se e protagonizam uma nova discussão na sala. «Respira, Solange», atirou Lisa, para tentar 'calar' a colega. Solange Tavares continuou a criticar a concorrente e a acusá-la de incoerência por esta ter salvado Carina em vez de Nuno.

«Se eu ficasse nomeada e me calhasse o colar da imunidade, eu ia entregá-lo à Carina na mesma. Vocês estão incomodados porque foram em suposições e nomearam o Nuno e agora ele está nomeado», afirmou Lisa. «Mas eu estou de consciência tranquila», retorquiu Solange.

Nuno Brito interveio e garantiu que sabia que a concorrente da Póvoa de Varzim não o ia salvar. «Eu avisei-vos», disse. «Eu pensei que o Nuno pudesse pensar isso, uma vez que na prova do Líder não eliminou a Lisa... podia pensar que depois a Lisa lhe desse imunidade», comentou Luís Gonçalves. «Eu e a Lisa falámos e nunca chegámos a falar de nomeações e trocas», garantiu.

Neste Especial, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin 761 20 20 05

Manuel Cavaco 761 20 20 12

Solange Tavares 761 20 20 17

Nuno Brito 761 20 20 20

Luís Gonçalves 761 20 20 22

