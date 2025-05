Lisa Schincariol culpada pela nomeação de Nuno Brito... apesar de não o ter nomeado? Saiba tudo

No Big Brother, no jardim, o facto de a Lisa ter escolhido salvar a Carina e nomear o Diogo continua a dar que falar. A Carolina revela que acabou por nomear o Nuno pois sabia que todos iriam nomear o concorrente. O personal trainer confessa que sabe que é a pessoa menos importante do grupo e, no confessionário, admite estar decepcionado e desconfia que a Carolina quis provar a sua lealdade à Solange. De volta à conversa, a Carolina garante que se o Diogo estivesse nomeado, não pensava duas vezes e salvava o namorado, não entendendo como é que a Lisa não salvou o Nuno. Mais tarde, o Diogo nega ter dito que não iria fazer nada durante a liderança da Lisa e a advogada estagiária confessa que está arrependida em não ter apostado 100% do orçamento semanal, já que, se houver consequências, será para todos.

