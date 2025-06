Lisa Schincariol desaba em lágrimas com carta de Nuno Brito... Luís Gonçalves alerta-a: «Estás a ver o esquema?»

No Big Brother, após ler a carta escrita por Nuno, a Lisa chora no quarto e é apoiada pelo Manuel Rodrigues. No jardim, o Nuno comenta com a Carolina que está em paz e só espera que assim se mantenha. O Nuno acaba por se isolar a cantar e, não muito longe, a Lisa também se isola pensativa. Mais tarde, o Luís aconselha a Lisa a relaxar e não alinhar nas provocações do Nuno. Segundo o Luís, o Nuno deveria ter vergonha por tudo o que já fez e aconselha a Lisa a não dar mais conversa ao rapaz.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

