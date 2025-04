No Big Brother, Lisa Schincariol e Manuel Cavaco têm uma conversa a sós no exterior da casa, em que a concorrente desabafa sobre o jogo com o amigo e este e avisa-a sobre as suas reações e os temas que não quer que se falem dentro do programa.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!