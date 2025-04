Lisa Schincariol e Gonçalo Beja da Costa almoçam a sós. Veja o que disseram sobre os colegas

Lisa Schincariol e Gonçalo Beja da Costa almoçaram a sós dentro do restaurante da casa do Big Brother. Durante a refeição, os dois aproveitaram a oportunidade para falar sobre os outros concorrentes, comentando de forma sincera e direta as suas impressões sobre os colegas. Embora o ambiente fosse descontraído, a conversa revelou algumas tensões e afinidades que estão a surgir entre os participantes. Lisa e Gonçalo não hesitaram em partilhar as suas opiniões sobre as atitudes de alguns, deixando claro o que pensam sobre as dinâmicas que se têm formado na casa. Esse almoço serviu para ambos se aproximarem mais, mas também para darem a conhecer ao público uma visão mais íntima das relações que se vão construindo no jogo.