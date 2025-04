Lisa Schincariol e Nuno Brito conspiram contra concorrente?: «Esta miúda é daquelas que para te trair...»

No Big Brother, após Nuno Brito ter ido conversar com Adrielle Peixoto, e esta revelar que se sentiu "usada e ofendida" com atitude do colega, o concorrente vai ao encontro de Lisa Schincariol para falar sobre o assunto. Nuno reitera que pediu desculpa à colega, e diz que esta "mudou muito o chip" desde ontem. Lisa alerta Nuno para não confiar em Adrielle, e critica a postura da concorrente, com quem tem protagonizado alguns conflitos. Apesar de tudo, os concorrentes dizem não estar estressados, e Lisa deixa mais um conselho ao colega, de quem se tem vindo a aproximar.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

