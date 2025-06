Lisa Schincariol e Nuno Brito voltam a discutir... e a conversa descambou: «Jamais me deitaria com um homem por jogo»

No Big Brother, Diogo Bordin considerou que Lisa Schincariol queria beneficiar do jogo de casal com Nuno Brito, mesmo sem ter nada com ele. A concorrente não gostou de ouvir e reagiu: «Gostava de saber quais são os benefícios do jogo de casal».

«Eu falei, no início da semana, que um jogo de casal dá alguns benefícios em termos de discussão, de diretos, de confessionários e de tempos a sós. Vocês têm discutido muito. Até vocês entenderem a situação, dava para ver que vocês tinham um carinho um pelo outro, mas discutiam muito e isso criava expectativa para perceber se vocês iam ficar juntos ou não», explanou Diogo. «Eu preferia não ter tido nada com ninguém aqui dentro se fosse para evitar ouvir o que eu ouvi e evitava qualquer confessionário e qualquer direto por essa razão. Preferia estar sã e calma do que ter passado pelo que passei», reagiu Lisa.

Nuno Brito concordou com aquela que já foi a sua cara-metade dentro do jogo. «Também preferia não me ter metido em nada, para ouvir as coisas que ouvi e para sentir as coisas que senti. E para estar na situação que estive», disse o concorrente.

A discussão descambou e Lisa Schincariol explicou que nunca jogou com Nuno Brito: «Eu jamais me deitaria com um homem na cama por jogo, por cem mil euros. Isso para mim tem um nome, e estás a falar da minha dignidade, controla-te. Tens de controlar as palavras que usas».

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

