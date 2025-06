Lisa Schincariol em risco de expulsão: «Quero ficar por mim mas também para provar...»

No Big Brother, no quarto amarelo, a Lisa e a Carina ouvem as brincadeiras do Nuno, Rodrigues e Cavaco no outro quarto. A Lisa critica a mudança de postura do Nuno que costumava sentir-se desintegrado do grupo e agora está nas brincadeiras, o que é uma grande fantochada. Depois confessa que acha que o Nuno acredita que será ela a sair no domingo e, por isso, mesmo gostava de lhe dar uma “chapada de luva branca”. Mais tarde, a Lisa desabafa com o Rodrigues e acaba por se emocionar admitindo estar muito ansiosa porque está nomeada e gostava muito de continuar no programa.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!