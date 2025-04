No Big Brother, Nuno Brito conversava no jardim com Lisa Schincariol sobre o jogo, quando começou a abrir o seu coração e a desabafar sobre tudo aquilo que sente.

Lisa acabou por lhe dar conselhos e fazer-lhe um pedido direto: «Por favor não me mandes bocas, fala diretamente».

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!