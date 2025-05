Lisa Schincariol implacável com colega: «Com ela já não estou mesmo tolerante...»

No Big Brother, depois da atividade, a Lisa comenta com o Luís e a Carina que se fosse “cabrinha” como a pintam, teria escolhido a Solange para expor um momento da sua vida. No entanto, sabe que a rival não se sente confortável com os momentos de partilha. A líder revela não estar a tolerar mais a Solange e o trio comenta as nomeações da açoriana. Para o Luís, a Solange não nomeou a Carina para não ficar mal na fotografia, já que, há duas semanas, a concorrente abdicou da sua liderança para a açoriana. Já a Lisa, considera que a Solange não nomeou o Manuel Rodrigues pois está a fazer de tudo para se juntar ao concorrente.

No Especial de ontem à noite, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!