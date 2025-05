Lisa Schincariol irritada com Igor Rodriguez: «Não aguentas, ficavas em casa!»

No jardim, Solange ouve Igor a cantar e sugere que o concorrente se junte ao grupo. O madeirense considera a situação divertida e critica quem passa os dias a dormir. Lisa sente-se visada e responde, afirmando que faz mais a dormir do que Igor acordado. Segue-se uma longa troca de acusações. Lisa acusa Igor de não cumprir a tarefa atribuída e, mais tarde, volta a apontar a mesma falha. Igor questiona a autoridade da colega e pergunta se esta é líder. Lisa responde que lidera apenas as suas opiniões e remata que, se Igor não aguenta com isso, deveria ter ficado em casa.