No Big Brother, Lisa Schincariol mostra-se irritada com a escolha dos protagonistas da casa, achando injusto não ser também considerada uma. A seu ver, é das pessoas mais opinativas e frontais do jogo e, por isso, devia ser vista como protagonista da casa.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!