No Big Brother, Lisa Schincariol viveu um momento de fragilidade emocional na casa e acabou por ser consolada por um dos colegas. No entanto, quem a apoiou não foi Nuno Brito, com quem tem mantido uma ligação especial no programa.

