Lisa Schincariol não perdoa: Depois de Diogo Bordin tentar 'sabotar' prova semanal, líder mete-o na 'chapa'

No Especial do Big Brother, o soberano fez uma nova ronda de nomeações para desempatar os votos de domingo. Carina Frias e Nuno Brito ficaram nomeados no desempate das nomeações. Lisa Schincariol decidiu usar o poder da troca e salvou a Carina Frias de nomeações e nomeou Diogo Bordin. «A Carina não foi uma nomeação minha e o Diogo foi», justificou.

Diogo reagiu: «Até ontem, não. Mas pega-me de surpresa porque sempre tentei defender a Lisa... e ela na primeira oportunidade, retribuiu-me com nomeação. Acho que, neste ponto do jogo as pessoas estão a revelar-se».

«E se o Diogo tivesse sido frontal em relação à minha liderança em vez de dizer nas minhas costas... talvez não tivesse nomeado», atirou Lisa. «Eu vi as imagens, Diogo», acrescentou.

Neste Especial, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin 761 20 20 05

Manuel Cavaco 761 20 20 12

Solange Tavares 761 20 20 17

Nuno Brito 761 20 20 20

Luís Gonçalves 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!