No Big Brother, Lisa Schincariol conversa com Luís Gonçalves para tentarem resolver os atritos da madrugada. Durante a conversa, acabam por falar da postura de Adrielle Peixoto.

A madrugada no Big Brother foi atribulada! Adrielle Peixoto viveu um momento muito tenso, que deu que falar entre os concorrrentes. Uma forte discussão com Lisa, também com Luís, Manuel Cavaco e Carolina à mistura, marcou a noite e levou os concorrentes ao limite.