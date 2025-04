Lisa Schincariol para Igor Rodriguez: «Não podes ser a sombra das pessoas»

No Alpendre, Lisa comenta com Igor que ele não pode ser “sombra das pessoas”. O concorrente não parece entender, e a colega explica que o madeirense não pode estar à espera que alguém fale para, só depois, dar a sua opinião. Igor frisa que tem a sua própria opinião, e Luís concorda, dizendo que o colega a expressa várias vezes. Lisa mantém o seu posicionamento e realça que Igor não é o primeiro a colocar o dedo no ar. Igor responde: “Nada a ver”, e Tomé tenta ajudar Lisa, explicando que a colega está a querer dizer que o madeirense espera sempre que alguém fale primeiro antes de se expressar. O concorrente acrescenta que é normal isso acontecer, para que se sintam mais confortáveis. Ainda assim, Igor reforça que tem a sua opinião e que não toma as dores de ninguém, argumentando que, quando se dirigiu a Adrielle, “foi apenas o que eu senti”. Lisa aponta que não é preciso estar toda a sala contra a concorrente, e Igor lembra que tinha de dizer o mesmo que a colega lhe disse quando entrou, referindo-se ao “aceita que dói menos”. Tomé e Micael salientam que o amigo esteve muito bem quando falou.