Lisa Schincariol partilha Curva da Vida: «O meu pai foi sequestrado em casa, à luz do dia»

No Big Brother, chega um dos momentos mais marcantes de todas as edições: a Curva da Vida. Lisa Schincariol é a primeira concorrente desta edição a partilhar a sua história com todos.

A concorrente de 27 anos recordou o passado, a infância e a bonita relação que tinha com a avó, que tomou conta de si enquanto os pais estavam fora a trabalhar. Partilhou ainda o triste momento que viveu quando a avó partiu, mas que resultou no regresso à casa dos seus pais.

Lisa revelou ainda que o seu pai foi sequestrado na própria casa e à luz do dia, acabando por entregar tudo o que tinha no cofre aos sequestradores, que ameaçaram fazer mal aos seus animais de estimação.

A concorrente recordou ainda o seu primeiro relacionamento amoroso que descreveu como um «ziguezague». Comportamentos «tóxicos» e «ciúme extremo» foram algumas das formas de descrever este relacionamento. Hábitos estes que foram contrariados com o segundo namorado, com quem até «aprendeu a abraçar».

No final de 2024, Lisa Schincariol teve a sensação de que 2025 seria o seu ano e acredita que entrar no Big Brother é um ótimo primeiro passo.

A gala do Big Brother deste domingo promete ser repleta de emoções e reviravoltas, com desafios que podem mudar o rumo do jogo. Destaques incluem o "tabuleiro das probabilidades”, que alterará estratégias, o desafio de liderança, onde a pontaria será posta à prova, e a revelação da impressionante primeira Curva da Vida. Além disso, haverá a primeira expulsão da edição, com os nomeados Carina Frias, Diogo Bordin, Inês Vilhalva, Leonardo Gerevini e Micael Miquelino.

