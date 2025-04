Lisa Schincariol reage a perguntas sobre Nuno Brito: «Senti-me desconfortável... há coisas que não se devem dizer»

No Big Brother, o Manuel Cavaco convidou a Lisa, a Carolina e o Manuel Rodrigues para o almoço do líder. O tema central é a repentina aproximação da Lisa e do Nuno. A advogada estagiária garante que o Nuno é só um amigo, levando todos à gargalhada. Os concorrentes são implacáveis com o interrogatório à Lisa que, apesar de revelar estar bastante confortável com o toque do Nuno, nega que tenha havido qualquer tipo de intimidade. No confessionário, a Lisa admite ter-se sentido encurralada e desconfortável com a insistência dos colegas. De volta ao almoço, a Carolina confesso que os dois ficam queridos juntos.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

