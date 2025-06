Lisa Schincariol recusa-se a responder após Nuno Brito "abrir o coração"... Saiba porquê

No Big Brother, o anfitrião questiona se há quem se sinta em dívida com alguém e o Nuno, dirigindo-se à Lisa, refere que lamenta tudo o que aconteceu de errado e pede desculpa pelas vezes em que não agiu corretamente. Aproveita ainda para se desculpar perante o Manuel Rodrigues e o Luís, pelas discussões que tiveram. A Lisa nega-se a responder, admitindo que não quer ficar ainda mais vulnerável. Mais tarde no jardim, a Carina dá a sua opinião à Lisa e, sem piedade, afirma que o Nuno é falso e que agora que está nomeado dá-lhe jeito ser boa pessoa. No quarto, a Lisa emociona-se e é confortada pelo Manuel Cavaco. No confessionário, a concorrente admite que preferia não sentir nada, pois assim não sentiria dor…

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

