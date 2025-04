Lisa Schincariol sobre Adrielle Peixoto: «Isto é claramente uma pessoa arrogante! Acha-se superior a toda a gente»

No Big Brother, Lisa Schincariol conversa no alpendre com Manuel Cavaco, Diogo Bordin e Micael Miquelino sobre Adrielle Peixoto, depois da gala e da cadeira quente: «Isto é claramente uma pessoa arrogante! Acha-se superior a toda a gente».

Lisa acusa Adrielle de ser uma pessoa prepotente e arrogante por se ter levantado no meio da Cadeira Quente, enquanto discutia com Micael. Diogo aponta que a concorrente veio para a Casa com o objetivo de defender as mulheres, mas acabou por fazer as mesmas coisas de que acusava os outros. O concorrente considera que ninguém se deveria ter metido no assunto, uma vez que “é meio autoexplicativo, a cena”.

Lisa defende que Adrielle nunca lhe tinha dito que a achava falsa, e Diogo menciona que não gosta quando as conversas descambam para a ofensa, proferindo frases como “ah, você é um lixo”, “ah, você é um esterco”. Lisa admite que não esteve bem ao dizer isso, mas frisa que Adrielle não é mais do que ninguém e que, ou se acha superior, ou tem algum tipo de insegurança. Diogo volta a reforçar que todos estavam a falar por cima uns dos outros e a insultar-se, em vez de se ouvirem.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!