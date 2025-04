Lisa Schincariol sobre Carina Frias: «Não senti verdade nenhuma no abraço»

No Big Brother, Lisa Schincariol conversa a sós com Igor Rodriguez, sobre algumas atitudes de Carina Frias.

Admite não sentir verdade na postura da colega, dando como exemplo o momento da sua Curva da Vida, na gala de domingo. Quando regressou para junto dos colegas, todos a receberam com muito carinho depois de um relato emotivo do seu passado. Contudo Lisa admite não ter sentido verdade no abraço que Carina lhe deu.

Redorde a Curva da Vida de Lisa Schincariol:

Lisa Schincariol foi a primeira concorrente desta edição a fazer a Curva da Vida.

A concorrente de 27 anos recordou o passado, a infância e a bonita relação que tinha com a avó, que tomou conta de si enquanto os pais estavam fora a trabalhar.

Depois da morte da avó, teve oportunidade de passar a viver com os pais e mudar de vida. Entrou num novo capítulo da sua vida em que foi muito feliz.

No entanto, não tudo foi um mar de rosas: o pai de Lisa foi vítima de um sequestro.

Veja aqui a Curva da Vida de Lisa Schincariol e conheça toda a história: