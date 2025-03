No Big Brother, Lisa Schincariol comenta com Cláudio Ramos ter sentido uma certa tensão com Nuno Brito.

Recorde que no início da madrugada, Dinis sugeriu que a nova concorrente da casa é a protegida de Carolina, questionando se a aproximação entre ambas será genuína ou motivada por interesses. Nuno, por sua vez, afirmou que Lisa trata os outros com desdém, assumindo uma atitude de superioridade «como se caminhasse sobre a água».

