Lisa Schincariol: solteira, arrogante e «alérgica a falsos moralistas»… mas «burra não podem dizer»

Lisa nasceu em Viseu, mas vive atualmente na Póvoa de Varzim. Licenciou-se em Direito e está a estagiar num escritório de advogados. Trabalha numa loja de roupa e acessórios, mas o sonho é seguir carreira na área jurídica. Tem raízes italianas e cresceu numa família empreendedora ligada ao setor das gelatarias.

Solteira desde dezembro, após o fim de uma relação de cinco anos, garante que está pronta para novos desafios. Define-se como perspicaz, divertida e competitiva. Diz o que pensa, sem medo de se posicionar, mas sempre com educação.

Vai para o Big Brother para testar os seus limites, viver uma experiência única e mostrar a sua personalidade forte, sem filtros.

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.