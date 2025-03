Lisa Schincariol tem um admirador... será recíproco? «Acho que o Igor está a ficar interessado»

No Big Brother, na Piscina, Dinis conta a Lisa que acha que Igor está interessado na colega. Lisa afirma que já deu conta, e adianta que não tem interesse no amigo. Já Gonçalo atira “coitado do rapaz”, ao que Lisa responde “já dei sinais”. Dinis aproveita o momento para confessar que também gosta muito de Solange, mas não tem intenções para com a colega, porém, sente que a açoriana sente algo por ele.

