Lisa Schincariol tem um novo alvo na casa? Descubra quem

No Big Brother, desafiados pelo Big Brother, os concorrentes escolhem “quem está no ponto” e “quem já passou do ponto”. A Lisa considera que a Sara “já passou do ponto” por ser alguém sem opinião e que quando o faz é sempre em modo de brincadeira. A Sara atira que a Lisa está nomeada e por isso tirou a semana para a provocar. As duas entram em bate-boca, até que a Adrielle intervém em defesa da Sara. A Lisa considera que a brasileira é fingida e posiciona-se sempre de forma a parecer sempre a “crucificada”. Segue-se o Tomé, que destaca a Lisa por já ter “passado do ponto” e a Sara por “estar no ponto”. O concorrente partilha que não se identifica com o tom de provocação da advogada estagiária, considerando que é arrogância.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

