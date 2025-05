Lisa Shincariol confronta Nuno Brito com palavras afiadas: «Vou-te bater palmas»

No Big Brother, após o direto com Cláudio Ramos, Nuno Brito e Lisa Shincariol conversam no jardim. A concorrente confronta-o sobre o que aconteceu e que na maioria das vezes o concorrente não esteve bem e «mentiu».

No Especial com Cláudio Ramos, o apresentador apresenta aos concorrente imagens intensas com Nuno Brito e Solange Tavares a protagonistas. A última discussão entre os dois concorrentes foi intensa com trocas de acusações e farpas por causa da prova semanal. Nuno Brito afirma que não falou tão alto como pensava e que foi acusado de algo que não fez.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

Veja também: Enfurecida, Solange Tavares deixa Luís Gonçalves pendurado no confessionário: «A mim não me fazem de parva»