Lisa Shincariol faz desabafo surpreendente: «Para mim saíam todos os casais»

Esta noite do Big Brother, Lisa Schincariol voltou a dar que falar, desta vez por uma opinião polémica que apanhou os colegas de surpresa. A concorrente afirma que não gosta de jogos de casais e que nunca gostou de ver esse tipo de jogo cá fora. A concorrente acaba por falar de Nuno Brito e explica aos colegas as suas últimas conversas com ele, mas acaba por dizer: «O Nuno está «queimado» lá fora.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

