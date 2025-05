Lisa Shincariol faz revelação sobre Nuno Brito e o clima ferve: «Mentiu-me nos olhos»

No rescaldo da saga do café, o Nuno Brito diz que os colegas não sabem brincar. Lisa Shincariol não gosta do comentário e os dois desentendem-se. Lisa acaba por dizer que o Nuno não é de confiança. Depois, Luís Gonçalves acusa o Nuno de ser um manipulador barato e a Solange diz que o Nuno quis imitar a situação do leite sem lactose só que fez tudo mal. A Carolina acaba por perguntar ao Nuno se, no caso da Solange não fazer a prova, ele iria admitir e o Nuno diz que sim, mostrando mais uma incoerência, pois instantes antes disse que se a Solange não fizesse a prova não ia devolver o café. Mediante a pergunta da Carolina, o Luís diz que estão a tentar “inocentar o Nuno”, dizendo que a Carolina é a advogada de defesa do rapaz.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

