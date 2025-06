Lisa tenta influenciar Luís Gonçalves, mas este reage de maneira surpreendente

No Big Brother, Lisa tenta influenciar as nomeações de Luís Gonçalves. Mas Luís mostra ter as ideias bem definidas e mostra não querer mudar muito de ideias. Luís Gonçalves acaba também a partilhar com a concorrente qual é a sua visão do que vai acontecer na próxima gala.

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.