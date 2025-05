Longe de tudo e de todos, Luís Gonçalves chora: «Nunca fui reconhecido na vida»

No Big Brother, Longe de todos os concorrentes, Luís limpa as lágrimas, depois de ter sido escolhido pela Renata para ter a oportunidade de conquistar uma imunidade. No confessionário, o concorrente mostra-se feliz com o facto de confiarem nele. No quarto, Carolina comenta que já sabe que entre ela e Luís, será o ex-militar a ficar imune. No jardim, Nuno comenta com Renata que a sua escolha fez sentido, quer gostem ou não, porque a verdade é que Luís entra em tudo e aguenta-se em qualquer discussão.

Esta manhã no Big Brother numa dinâmica tensa, Solange Tavares avalia o desempenho dos colegas como líder. A concorrente entra logo em conflito com Luís Gonçalves e Nuno Brito colocando os concorrentes como «contras» da casa. Luís Gonçalves afirma que a concorrente está a denegrir a sua imagem e que se deve resolver interiormente por não saber aceitar críticas. Nuno Brito também foi chamado à conversa e a concorrente acusa-o de se fazer passar por alguém que não é e que tem vindo a «encher o saco».

