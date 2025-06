Luís comenta: «Palhaçada. Mais tarde ou mais cedo eu disse que lhes ia caindo o pano a todos»

No Big Brother, Luís Gonçalves conversa com Carina Frias e Lisa Shincariol no quarto sobre os colegas. O concorrente não poupa críticas ao grupo e confessa que é tudo uma «palhaçada». Ainda acrescenta: «Mais tarde ou mais cedo eu disse que lhes ia caindo o pano a todos».

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações estão a mudar. Acompanhe os últimos acontecimentos no site oficial!

