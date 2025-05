No Big Brother, Carina Frias tenta colocar Carolina Braga e Luís Gonçalves a conversarem. Contudo após as acusações de ontem, Luís recusa-se a falar com a rival. Luís Gonçalves abandona mesmo a dinâmica com Carolina Braga e frisa que não esquece as acusações que a concorrente lhe fez: «coisas graves...».

Recorde-se que ontem Carolina Braga recebeu uma nomeação direta por se recusar fazer uma dinâmica com Luís.