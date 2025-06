Luís Gonçalves acha que Carolina Braga tem um 'fraquinho' por ele: «Ela fica muito contente...»

No Big Brother, Luís Gonçalves foi chamado a confessionário para ver as suas discussões desta última semana, principalmente com a amiga Carina Frias. O ex-fuzileiro garantiu «que não há volta a dar».

«Estou desiludido, é uma pessoa com quem não me identifico. Eu digo as coisas e ela pensa que eu estou a atacá-la. Depois, vai para o lounge fazer uma descrição completamente diferente da forma como eu falei para ela no restaurante...», afirmou.

Luís Gonçalves também falou sobre a aproximação a Carolina Braga. «Se eu lhe esboçar um sorriso, ela fica muito contente», afirmou, entre risos, deixando Cláudio Ramos a rir.

Acompanhe tudo o que está a acontecer na casa do Big Brother ao minuto!