Luís Gonçalves arranca cigarro da orelha de colega e destrói-o: «Deixa-me ver o teu maço»

No Big Brother, durante o Diário, conduzido por Maria Botelho Moniz, recebemos Adrielle Peixoto, Francisco Monteiro e Inês Simões para comentar a alta tensão que se tem vivido na casa mais vigiada do País. Vemos todas as imagens do momento em que Luís Gonçalves acusou Micael Miquelino de lhe ter roubado cigarros, e acaba por tirar um cigarro da orelha do colega e destrói-o. Depois, Nuno Brito envolve-se na discussão e ambos entram em confronto aceso.

A casa mais vigiada do País tem sido palco de emoções fortes, conflitos, discussões, estratégias, amores e desamores... O programa continua a surpreender e a mudar a cada minuto!

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

