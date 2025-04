Luís Gonçalves arrasa Nuno Brito em plena gala: «Uma falta de respeito...»

Na gala do Big Brother, os concorrentes assistem às imagens da polémica discussão entre Luís Gonçalves e Nuno Brito no 25 de abril, por causa do Ketchup.

Recorde o que aconteceu:

Luís Gonçalves e Nuno Brito envolveram-se numa tensa discussão com muitos gritos, por causa de um pedido para passar o ketchup. O clima intensificou-se e outros concorrentes envolveram-se na discussão e todos acabaram aos gritos.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

