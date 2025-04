Luís Gonçalves atira a Solange Tavares: «Pensas que eu já não te tirei a pinta!?»

No Big Brother, o clima na casa escalou, com um novo desentendimento entre Luís Gonçalves e Solange Tavares. Luís passou-se com a colega e fez-lhe algumas acusações, num tom de voz elevado.

Luís não gostou que a colega o tivesse chamado de fraco e de palhaço, pois se fosse ao contrário caía o Carmo e a Trindade.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!