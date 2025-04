Luís Gonçalves com ciúmes por não ser aliado de Carina Frias? Veja-o confrontar Manuel Rodrigues

No Big Brother, depois da gala, a Carina e a Adrielle tomam a liderança da cozinha e a líder diz que hoje farão arroz. A Adrielle sugere cortar frango em cubos «para render mais» e Carina questiona o que é que podem acrescentar mais enquanto olha para a despensa. E depois atira «já não estou a gostar de umas coisas que estou a ver». A Inês equaciona se não estarão a fazer boicote e Carina atira que o Nuno já comeu uma sandes «cheia cheia cheia de fiambre». Afirma que ele está a virar-se «contra a casa toda» e lembra que quem vai passar fome na casa são todos por causa dele.

Carina atira que já está previsível que vai ser contra si e conclui «está aqui um ranço...». Luís chega e diz «o Manuel é teu aliado, fala com ele». Carina atira «também não te pedi nada». No jardim, o Luís diz ao Rodrigues para ir ajudar a Carina, pois ela está a precisar de ajuda e provoca o concorrente. Carina, na cozinha, lembra que não pediu ajuda nenhuma. No jardim, Rodrigues pergunta se ele quer ser aliado...

Na cozinha, a Carina comenta que Luís ficou mesmo sentido com a escolha dos aliados. Érica pergunta se ela acha e Carina diz, ironicamente, «nada... que ideia tão ridícula, como é que eu não pensei nisso?». No jardim, Rodrigues pergunta qual foi o primeiro nome que Luís escreveu nas nomeações. Luís atira «não tens nada a ver com isso» e, acrescenta, isto é jogo. Os dois começam numa picardia saudável e Luís tenta tirar o micro ao Rodrigues porque é aliado. Rodrigues diz que Luís está com dor por causa daquilo e diz que já esteve a tratar de tudo com a Carina a respeito da cozinha. E os dois protagonizam uma pequena picardia.

Na cozinha, a Carina diz que não escolheu o Luís como aliado porque ele disse que se podia tirar o que se quisesse na cozinha. A Adrielle diz que entende o motivo pelo qual a Carina escolheu a Solange e não a ela, pois têm mais tempo de convivência na casa. Já a Carina diz que a escolheu porque ela é ouvida na casa e admite que sabe que Solange vai controlar aquilo que ela não consegue.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

