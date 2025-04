Luís Gonçalves confessa a Nuno Brito: «Existiam pessoas que não tinham voz»

Considerados por Carina polos opostos na casa, Luís e Nuno usufruem de um pequeno‑almoço especial. Durante a refeição, Nuno põe em causa a existência de dois grupos entre os concorrentes, e Luís reconhece que, ao entrar, percebeu que existiam vozes discordantes da de Nuno sem conseguir fazer‑se ouvir. Agora, conclui, tudo se equilibrou.

Para Luís, confrontos são inevitáveis num espaço em que não há como afastar-se fisicamente, mas sublinha que partilhar o pequeno‑almoço não basta para apagar atritos antigos.

No confessionário, Nuno acusa Luís de recusar o rótulo de vilão e colocá‑lo sobre si próprio, apontando também uma “pica” própria do ex‑militar sempre que o faz.

No jardim, Manuel Cavaco diz a Micael que Luís alinhou com quem zelava pela imagem do programa, ao passo que se aproximou de Carina. Cavaco avalia ainda que, terminada a imunidade de Nuno, este deverá vir a ser nomeado.