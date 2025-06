No Big Brother, Luís Gonçalves interrompe a conversa do grupo (Diogo Bordin, Lisa, Manuel Rodrigues e Carina Frias) que o estão a criticar. Luís pede justificações a Carina Frias e confronta-a com 'a verdade'. Veja o vídeo

Recorde os nomeados da semana:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

